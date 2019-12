Conegliano liquida Busto e festeggia il Mundial

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEY DONNEPrima l'ennesimo 30 in campionato, questa volta ai danni di Chieri, poi la festa per la vittoria del titolo mondiale. Emozioni forti per 4.430 tifosi in delirio ieri al Palaverde, dove l'Imoco ha giocato per la prima volta dopo la conquista del titolo iridato, avvenuta una settimana fa in Cina. Reduci dal primo ko stagionale nell'infrasettimanale di Perugia, dove è scesa in campo una formazione imbottita di giovani e giovanissime, ieri le pantere titolari hanno spazzato via le piemontesi in un'ora e un quarto, consentendo così...