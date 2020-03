Stoccarda La lunga inattività imposta dal coronavirus non ha arrugginito Conegliano, che torna a giocare una partita ufficiale dopo più di due settimane e lo fa espugnando per 3-0 (25-17, 25-16, 25-20) la Scharrena, campo di gioco dell'Allianz Mtv Stoccarda, nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Alle trevigiane basterà vincere due set, nel ritorno di martedì in un Palaverde a porte chiuse, per approdare alla semifinale. Coach Daniele Santarelli sceglie la migliore formazione in un palazzetto quasi gremito ma da soli spettatori tedeschi (gli italiani sono stati invitati a rimanere a casa per l'emergenza Covid-19). Come aveva pronosticato Santarelli, è l'opposto statunitense Rivers a creare i primi grattacapi alle pantere, che resistono all'avvio veemente delle padrone di casa azionando il muro e registrando pian piano una ricezione che non aveva iniziato benissimo. Il sorpasso lo firma Egonu (top scorer della partita con 20 punti) sul 14-13. La Carraro Imoco alza il ritmo e l'Allianz fatica a mantenerlo, cedendo progressivamente alla distanza. Hill, Sylla, Egonu e Folie sono le autrici della sarabanda di punti che valgono l'1-0 per Conegliano. Nel secondo set sgomma subito la squadra campione del mondo, che mantiene a distanza di sicurezza le tedesche e abbina un attacco molto efficiente a una difesa a tratti spettacolare. Una fast di De Kruijf porta in dote altri 6 setball, ma basta il primo per cambiare il campo grazie a un errore in attacco dell'Allianz. Stoccarda subito pericolosa al servizio agli albori del terzo set, che vede Conegliano faticare un po' fino al giro di boa ma poi lasciare al palo le avversarie. La chiude De Kruijf, e per le pantere la semifinale è a un passo.

