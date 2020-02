VOLLEY FEMMINILE

Non ha avuto storia la sfida tra le campionesse del mondo dell'Imoco Conegliano e quelle d'Europa dell'Igor Novara, che si sono affrontate ieri in un Palaverde sold out (5.344 spettatori) nel big match della sesta giornata di ritorno di regular season. Le trevigiane si sono imposte per 3-0, cogliendo da un lato il terzo successo stagionale contro Novara dopo quelli nel match di andata e in Supercoppa e dall'altro infilando il quindicesimo successo senza perdere nemmeno un set su 18 partite di campionato. Uno stato di grazia che ha trovato la sua sintesi nel match del Palaverde, durato appena un'ora e un quarto, lasso di tempo oltre il quale raramente in questa stagione le avversarie delle pantere sono riuscite a resistere.

PRIMO SET INCERTO

Il meglio di sé Novara lo ha dato nel primo set, quando è riuscita a tenere testa a Conegliano quasi fino alla fine, mentre nel secondo e nel terzo le iridate hanno mantenuto distanze molto ampie fin dai primi scambi. Top scorer della partita è stata la solita Paola Egonu, opposto di Cittadella protagonista la scorsa estate del botto di mercato con il suo passaggio da Novara, con la quale ha vinto la Champions League, a Conegliano. Nel dopo gara di ieri, Egonu non ha individuato nel suo cambio di casacca l'aumento del gap fra trevigiane e piemontesi, aumentato dopo due anni vissuti letteralmente testa a testa: «Non gioco da sola, in campo siamo in sette e ognuna fa il suo aiutando la squadra. Non credo che dipenda tanto da me questo diverso divario a favore di Conegliano». All'intero club campione d'Italia e del mondo sono arrivati nel dopo gara i complimenti dell'allenatore di Novara ed ex Ct azzurro Massimo Barbolini: «L'Imoco gioca una bellissima pallavolo e riesce a farlo in tutte le partite». Conegliano è scesa in campo ieri conoscendo già il risultato della più diretta inseguitrice, quella Busto Arsizio che nell'anticipo delle 15.30 ha facilmente espugnato il taraflex di Caserta per 3-0. A fine giornata, tuttavia, i punti di vantaggio del club trevigiano su quello bustocco sono tornati ad essere 6, come accade ormai da diverse settimane. La sesta di ritorno si è giocata tutta ieri e ha registrato oltre a quella di Busto un'altra vittoria esterna da parte di Monza che si è imposta a Jesi, campo di gioco di Filottrano. Successi casalinghi, invece, per Cuneo ai danni di Firenze, per Scandicci su Chieri, per Casalmaggiore su Brescia e per Perugia contro Bergamo. E domani torna la Champions League.

Luca Anzanello

