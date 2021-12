VOLLEY DONNE

Un sabato sera e una domenica pomeriggio poveri di emozioni per il massimo campionato di pallavolo femminile, che ha visto ferma ai box la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, la quale oggi parte alla volta di Ankara, dove mercoledì inizierà l'edizione 2021 del Campionato mondiale per club. Nuova formula (6 e non più 8 le squadre iscritte) dopo lo stop dell'anno scorso per un torneo che vede le pantere trevigiane chiamate a difendere il titolo vinto a Shaoxing (Cina) nel 2019. Sul Bosforo arriva un'Imoco più esperta di quella di due anni fa, ma anche le concorrenti, in particolare le due squadre turche (che avranno il favore del pubblico) e le due brasiliane, si sono rinforzate per detronizzare De Gennaro e compagne, che esordiranno mercoledì alle 16.30 contro il Fenerbahce Istanbul. La partita di campionato che Conegliano avrebbe dovuto giocare ieri a Firenze è stata posticipata a marzo.

DIVARIO

Il programma dell'undicesima giornata di andata è iniziato sabato con la netta vittoria esterna di Scandicci a Urbino, campo di Vallefoglia. Equilibrio praticamente assente anche ieri pomeriggio alla luce delle vittorie casalinghe per 3-0 di Chieri ai danni di Casalmaggiore, di Busto Arsizio su Roma e di Novara su Trento. Il posticipo della domenica sera ha visto di fronte due piazze storiche come Cuneo e Bergamo, mentre il programma di giornata si concluderà oggi alle 20.30 con il Monday Night tra Perugia e Monza. In classifica, Novara ormai insidia Conegliano, da cui dista appena 3 punti e con una partita giocata in meno.

Luca Anzanello

