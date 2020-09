VOLLEY DONNE

Una squadra campione del mondo, una rivelazione e una matricola in testa al campionato di serie A1. È la neopromossa Trento la sorpresa delle prime due giornate del massimo campionato, al quale il club trentino si è affacciato senza timori reverenziali ottenendo due vittorie piene che gli hanno regalato la vetta solitaria sabato sera, dopo il 3-1 con cui ha regolato Casalmaggiore al PalaRadi di Cremona, oltretutto con due set vinti ai vantaggi, segno di personalità non indifferente. Ieri pomeriggio Trento è stata raggiunta al primo posto dall'Imoco Conegliano, che ancora una volta non ha lasciato nemmeno un set a Busto Arsizio la quale aveva subìto lo stesso trattamento tre settimane prima nella finale di Supercoppa.

SOLITA EGONU

Top scorer e Mvp della partita della E-Work Arena (ex PalaYamamay) la solita Paola Egonu, autrice di 25 punti. Nella giornata in cui ha riposato Chieri ha esordito Novara, che ha concesso davvero poco a Bergamo. Altra sorpresa di giornata si può considerare la vittoria per 3-0 di Cuneo, terza attuale capolista, ai danni di Monza, incapace di imporsi in tre finali di set molto tirati, soprattutto il secondo vinto dalle piemontesi per 31-29. Le brianzole non si ripetono dopo la bella vittoria dell'esordio contro Busto. Combattuta e avvincente la partita di Montichiari, vinta al tie-break da Firenze che si è imposta su Brescia dopo essere stata per due volte sotto di un set. Nell'ultima partita della seconda giornata, Scandicci ha incamerato i tre punti rimontando Perugia che aveva vinto il primo set.

