CONEGLIANO DI NUOVO CAMPIONE

VOLLEYVILLORBA L'Imoco Volley Conegliano concede il bis. Dopo il tricolore del 2016, le pantere trevigiane si sono laureate campionesse d'Italia ieri al Palaverde battendo in gara4 di finale l'Igor Novara, costretta a scucirsi dalle maglie lo scudetto vinto l'anno scorso. La finale era iniziata nel modo migliore per le piemontesi, che in gara1 hanno inflitto un severo 3-0 a un'Imoco troppo fallosa. Le pantere, affidandosi al loro carattere oltre che alle indubbie qualità del roster, hanno ripreso la serie per i capelli vincendo gara2 tra le...