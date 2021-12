VOLLEY

ANKARA Percorso netto, come da pronostico. Anche se nelle previsioni raggiungere le semifinali del Mondiale per club senza perdere nemmeno un set sembrava un po' azzardato. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, invece, dopo il 3-0 rifilato mercoledì al Fenerbahce, si è ripetuta ieri con lo stesso risultato contro le brasiliane del Dentil Praia, anche loro capoliste in campionato così come le ragazze di Zoran Terzic. Il primo posto nel girone consentirà a Egonu (che oggi compie pure gli anni) e compagne di sfidare oggi un'altra squadra brasiliana, l'Itambè Minas di coach Nicola Negro, che ieri ha incassato un secco 3-0 dal Vakifbank Istanbul di Giovanni Guidetti, prossimo avversario proprio del Fenerbahce.

LA GARA

Le pantere ieri hanno dato l'ennesima prova di forza. Detentrici del trofeo, e fresche del record del mondo di vittorie consecutive (76), le ragazze di Daniele Santarelli hanno impiegato appena un'ora e un quarto per aver ragione del Dentil Praia (25-17, 25-16, 25-18). Il risultato, come mercoledì contro il Fener, non è mai sembrato in discussione. La Egonu, stellare, chiude con 22 punti, Plummer con 12, ma è stata la prestazione di squadra a far contento Santarelli, che ha lanciato nella mischia anche Sylla la quale si è presa il lusso di chiudere il secondo set. Con una De Gennaro monumentale, a completare il quadro ci sono Wolosz, che in regia si conferma tra le migliori al mondo, e De Kruijf, ritornata the Queen a muro e in fast. Da segnalare anche l'ottimo approccio al Mondiale del ragno Vuchkova: suoi 4 dei 7 muri complessivi di Conegliano.

I COMMENTI

«Era quello che volevamo - commenta coach Daniele Santarelli - In una competizione così lunga e difficile, in cui si giocano così tanti match, finire una partita in un'ora e un quarto giocando una buonissima pallavolo, e contro una squadra di tutto rispetto». «Una manifestazione come il Mondiale è bella anche perché ci si confronta con scuole di pallavolo diverse - ha dichiarato la capitana Wolosz - Sappiamo che oggi ci toccherà il Minas, che abbiamo visto un po' l'altro giorno contro le kazake. È una squadra molto forte e possiamo dire che oggi (ieri, ndr) abbiamo preso le misure al tipo di gioco delle brasiliane» La giornata di semifinali inizierà dunque alle 13 con la prima sfida tra la Prosecco Doc Imoco e l'Itambé Minas (live su Sky Sport Action, canale 206), mentre alle 16.30 si giocherà il derby turco tra il Vakifbank e il Fenerbahce. Stessi orari per le finali di domani: alle 13 le due sconfitte si contenderanno il terzo posto, mentre alle 16.30 le due vincenti si affronteranno per conquistare il Mondiale per club.

Giuliano Pavan

