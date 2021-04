Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLLEYVILLORBA L'Imoco soffre un solo set (il primo), riesce a portarlo a casa e poi asfalta la Savino Del Bene Scandicci in Gara1 di semifinale scudetto femminile. Per le pantere ancora campionesse del mondo in carica, e già vincitrici in questa stagione di Supercoppa e Coppa Italia, si tratta della sessantesima vittoria consecutiva: una striscia che rimarrà negli annali del volley e che ha già attraversato tre anni solari essendo...