L'INSEGUIMENTO

TORINO Ci sarà un'altra big sulla strada della Juventus, la Roma all'Allianz Stadium alle 18 di domani. E i bianconeri, nonostante le cinque vittorie nelle sei gare di campionato nel 2021, non possono fermarsi: per continuare a tallonare le milanesi c'è bisogno di altri tre punti. Anche perché il prossimo turno si preannuncia tutt'altro che proibitivo per le principali antagoniste della Juve, con il Milan che ospiterà il Crotone e l'Inter che va a far visita stasera alla Fiorentina priva degli squalificati Milenkovic e Castrovilli. Intanto, la Juventus ha la chance di sorpassare la Roma, che ora è terza davanti ai bianconeri. «Dobbiamo pensare solo a noi stessi» continua a ripetere Pirlo per motivare i suoi ragazzi, e i risultati si stanno vedendo. A partire dalla fase difensiva: la retroguardia bianconera lavora meglio e subisce meno, la conferma arriva anche dai numeri. Tredici reti incassate nelle prime 13 gare di campionato, cinque nelle ultime sei, la media dei gol subiti è scesa sotto l'uno a partita. Ronaldo e compagni concedono meno e hanno alzato la soglia dell'attenzione, senza più cadere nei cali di tensione di cui troppo spesso sono stati protagonisti. E ora che tutti i difensori sono tornati a disposizione, il tecnico può concedersi il lusso delle rotazioni: Demiral e De Ligt hanno sfidato l'Inter, Bonucci e Chiellini sono pronti per il big-match contro la Roma, in questo modo tutti gli effettivi hanno il tempo di recuperare le forze e si riduce il rischio di infortuni.

DEFEZIONI

Qualche defezione in più, invece, riguarderà i reparti dalla metà campo in su, con Dybala che con ogni probabilità sarà indisponibile e Ramsey che sta impiegando più del previsto a superare le nuove noie muscolari: anche ieri il gallese ha seguito una tabella di lavoro personalizzato, per valutare se potrà essere chiamato almeno per la panchina. Chi, invece, non ci sarà sicuramente è Bentancur: l'uruguayano dovrà scontare un turno di squalifica, così ieri ha goduto di un giorno di permesso e non si è presentato alla Continassa. Arthur e Rabiot vedono due maglie da titolare contro la Roma, davanti la certezza si chiama Cristiano Ronaldo. Proprio oggi, alla vigilia del match che può valere il terzo posto, il portoghese celebrerà il suo compleanno: saranno 36 candeline, tutti sanno già in che modo vorrà festeggiare. Quella di San Siro è stata l'ottava doppietta in stagione, così ha potuto raggiungere quota 22 reti complessive dall'inizio dell'anno, 762 in carriera, 87 da quando è arrivato alla Juve. L'obiettivo dei 100 gol in bianconero è sempre più vicino.

