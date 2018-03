Con Nigro e Rosa l'Asiago sogna l'Alps League

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

HOCKEY GHIACCIONell'hockey ghiaccio, Asiago vanta 5 scudetti, 3 coppe Italia e 3 supercoppe, eppure tocca forse ora il punto più alto dei suoi 83 anni di storia. Lunedì sera ha battuto il val Pusterla per 5-3 (era gara-3), qualificandosi per la finale di Alps league, la seconda lega europea, per importanza. Di fronte ai 1100 spettatori dell'Hodegart, si è guadagnato l'ultimo atto, dopo avere eliminato anche il Vipiteno, nei quarti. La finale inizia lunedì (contro Renon o gli sloveni del Jesenice), si giocherà ogni 2 giorni, si parte nel...