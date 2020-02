LE INDAGINI

NEW YORK Le indagini sull'incidente che è costato la vita a Kobe Bryant, alla figlia Gianna Maria e ad altre sette persone di fronte a una svolta. L'elicottero su cui viaggiava l'ex star dell'Nba non poteva volare in condizioni di scarsa visibilità. A rivelarlo sono tre fonti vicine alle operazioni della compagnia di charter proprietaria del Sikorsky S-76B. La Island Express Helicopters è certificata solo per operare secondo le regole del volo a vista, vale a dire con almeno tre miglia di visibilità e un tetto di nuvole non inferiore ai 1.000 piedi dal suolo. Al contrario, non aveva la certificazione per il volo strumentale.

Il mezzo di Kobe aveva a bordo strumenti sofisticati che la Federal aviation administration aveva approvato per il volo strumentale, e anche il pilota Ara Zobayan aveva l'abilitazione per questo tipo di volo. Tuttavia, a causa delle limitazioni imposte per operare con il trasporto di passeggeri a noleggio, gli era richiesto di seguire le regole del volo a vista. Intanto continuano gli omaggi in memoria di Kobe: LeBron James ha deciso di ricordare con un tatuaggio l'amico e collega: un serpente, il mamba nero, da cui il soprannome Black Mamba di Bryant, e le parole Mamba 4 Life.

