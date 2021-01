VOLLEY FEMMINILE

La serie A1 femminile cerca di ritrovare il bandolo della matassa fissando i primi recuperi delle partite saltate per Covid. Prima domenica del 2021 dedicata al riposo o agli allenamenti, ieri, per le 13 protagoniste del massimo campionato rosa, fin qui dominato dall'Imoco Conegliano che guida la classifica a punteggio pieno: 45 punti frutto di 15 vittorie piene, con appena 5 set lasciati per strada, ennesima conferma del livello stellare del roster gialloblù, già con un piede nei quarti di finale di Champions League. Le pantere trevigiane hanno 8 punti di vantaggio sulla seconda della classe, Novara, che ha giocato lo stesso numero di partite della capolista.

Le altre squadre hanno fin qui disputato meno match a causa di positività al Covid a macchia di leopardo che hanno portato a rinviare numerose garee. La scelta dei club di posticipare da fine novembre a metà dicembre l'inizio del girone di ritorno ha consentito di recuperare una prima parte di incontri, arrivando a ridosso del Natale con tre sole partite del girone di andata in sospeso. Nelle ultime settimane c'è stata una nuova impennata di giocatrici positive al virus, con i conseguenti rinvii sine die dei match. Ieri, tuttavia, la Lega femminile ha comunicato le date di 9 recuperi su 19, tutte di mercoledì: il 13 gennaio (tre partite tra le quali Scandicci Conegliano), il 20 e 27 gennaio, il 10 e 17 febbraio. A proposito di mercoledì, dopodomani si giocherà il primo turno del 2021: l'Imoco sarà di scena a Firenze alle 17.30 in un match che verrà trasmesso in diretta da Rai Sport.

