«CON IL VAR I BIANCONERI IN SEMIFINALE»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Bravi ragazzi, mi avete emozionato». E' questo il messaggio che Franco Causio ha inviato ieri a alla Juventus. Il Barone (in bianconero ha disputato 447 gare ufficiali segnando 72 reti aggiudicandosi 6 scudetti, una Coppa Italia e una Coppa Uefa), ha inteso abbracciare simbolicamente una squadra che «ha onorato l'Italia».Rigore contestatissimo contro la Juve«Un verdetto è beffardo deciso da un arbitro inesperto. Se Real-Juve fosse stata diretta dal fischietto turco dell'andata, l'undici di Zidane non avrebbe usufruito del rigore in...