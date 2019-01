«CON BONUCCI AVREI GIOCATO CENT'ANNI»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Stefano Tacconi adesso fa il produttore di vini, ad Alba, provincia di Cuneo.La Juve vincerà la prima Champions senza rigori?«Quest'anno è molto più rispettata, con gli accoppiamenti degli altri anni nessuno o quasi la temeva, adesso credo che le avversarie non siano felici di affrontarla, neanche l'Atletico Madrid».É Ronaldo a far brillare Mandzukic?«Non solo il croato. Con il miglior giocatore al mondo, tutti danno il 20% in più. Cristiano fra l'altro si è integrato bene, fa persino il gregario, non è come al Real Madrid».Buffon...