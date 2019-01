CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Comunque vada a finire, questi saranno gli Australian Open di Stefanos Tsitsipas (foto). Il ventenne di Atene è esploso definitivamente nel primo slam della stagione, vivendo quella che lui stesso ha definito «una favola». Del resto il numero 15 del mondo sta vivendo giornate memorabili: prima l'eliminazione dell'idolo Roger Federer agli ottavi, poi il successo su Roberto Bautista Agut e l'approdo in semifinale, risultato mai raggiunto in un major dalla Grecia. Tsitsipas ci ha messo 3h15 per battere lo spagnolo con il punteggio di 7-5, 4-6,...