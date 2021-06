Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISIE se fosse il caso di cambiare qualcosa, contro il Belgio? Inserendo forze diverse, oltre che fresche? E' stata una tale faticaccia, Italia-Austria, che alla fine si è trasformata in un happening mai visto in un Europeo o in un Mondiale: in campo si sono affrontati trentatré giocatori in totale, i 22 di partenza più gli 11 subentrati (5 dell'Italia e 6 dell'Austria), un assembramento inedito. Nei supplementari erano tutti...