Come ci si attendeva, la nazionale italiana ha ipotecato la qualificazione all'Europeo battendo in casa la Finlandia, seconda in classifica ed ottenendo la sesta vittoria consecutiva. È stata però una partita con molte difficoltà: c'è voluto un calcio di rigore discutibile, forse inesistente, per vincere l'incontro dopo il pareggio della squadra avversaria sempre su rigore, di sicuro giusto. Ora il distacco è di sei punti, sicuramente tranquillizzante in vista delle prossime partite in ottobre, Grecia in casa e Liechtenstein fuori. Come...