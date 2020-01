COMBINATA SHOW BRIGNONE SOGNA

SCI

Quando lo sci diventa una gara mista, in cui mettere insieme la scorrevolezza nella velocità e la destrezza tra i pali stretti, la regina indiscussa del circo bianco è l'azzurra Federica Brignone. Quella che una volta era solo una figlia d'arte è ormai una certezza ai piani alti della Coppa del mondo. Già prima nella classifica di gigante, la sciatrice di La Salle ha conquistato il pettorale rosso anche nella combinata alpina, imponendosi nella prima prova stagionale sul pendio austriaco di Zauchensee, la montagna sopra Altenmarkt im Pomgau, issandosi altresì in seconda posizione nella classifica generale, alle spalle di sua maestà Mikaela Shiffrin. Un pensierino alla sfera di cristallo? Visto il ruolino di marcia della statunitense in slalom meglio mantenere i piedi per terra. «Il secondo posto nella generale non mi interessa, perché mancano ancora troppe gare e già a Flachau (domani, ndr) Petra Vlhova mi sorpasserà nello slalom. Piuttosto penso ad una gara alla volta. Certo, sciando così me la posso giocare ad ogni occasione».

Il tracciato salisburghese era stato sempre ostico con le azzurre, tanto che la carabiniera valdostana è la prima italiana a imporsi in 40 edizioni. Brignone ha scavato il distacco decisivo con la specialista della combinata, la svizzera Wendy Holdener, nel superG, per poi difendersi in slalom dove è scesa per prima. Decisive sono state anche le uscite nella prima manche di Shiffrin, Vlhova e Gisin: «Erano tutte e tre molto pericolose e per fortuna per me sono andate fuori. Il superG era molto difficile (a farne le spese è stata anche Sofia Goggia, ndr), in slalom ho provato ad attaccare, ma dopo la mia manche pensavo di non farcela».

Invece alla fine le sono bastati 15 centesimi per primeggiare e raccogliere così il secondo successo stagionale, il dodicesimo in Coppa, il quarto nella combinata alpina: «Ho iniziato il 2020 con il piede giusto, il lavoro fatto dopo Natale sta pagando. Sto sciando bene, ho gestito ottimamente la pressione nonostante una concorrenza molto folta».

SEMPRE IN CLASSIFICA

Oltre alle due leadership di specialità, Brignone può essere fiera di un altro aspetto: è l'unica atleta del circuito femminile ad essere andata a punti in tutte le specialità finora disputate, fra discesa, superG, slalom, gigante, combinata e parallelo. Insomma non ci poteva essere viatico migliore per giungere al week-end sulla neve amica: «Sono molto gasata in vista del Sestriere, sarà fantastico vedere a bordo pista tanti tifosi che faranno il tifo per noi, indosserò il pettorale di leader in gigante e sarà un'ulteriore spinta per andare forte».

VALANGA ROSA

Se Brignone brilla è tutta la valanga rosa che splende. In 15 gare le azzurre hanno acciuffato quattro vittorie e 11 podi, con cinque atlete in quattro specialità. In più in Austria per la terza volta in stagione l'Italia ha piazzato due atlete sul podio nella stessa gara. Sul gradino più basso è salita infatti Marta Bassino, staccata di 82 centesimi dalla collega: è stata superlativa, considerando la condizione fisica non perfetta a causa della febbre nei giorni scorsi. La 23enne cuneese era seconda dopo il superG e in speciale ha capitalizzato al massimo il pettorale basso. «È stato importante partire nello slalom con le posizioni con cui si era arrivati nella manche precedente: questa nuova formula mi piace. Adesso il focus sarà tutto sul Sestriere con l'obiettivo di proseguire con lo stesso andamento avuto in questa stagione».

Mario Nicoliello

