COMANDANTE MARQUEZ RIMETTE TUTTI IN FILA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTOGPL'adrenalina pulsava ancora forte nelle sue vene quando, seduto in sella alla sua Honda RC213V in parco chiuso, Marc Marquez quasi si strappa il casco dal volto. Urla Marc Marquez, dopo aver conquistato il gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini, al culmine di una sfida tattica e tirata contro Fabio Quartararo, il giovane talento che avanza. Urla forte il campione del mondo, ma stavolta non c'è alcun suo sorriso alla Joker sul suo volto. Marquez, la macchina perfetta e funambolica del motomondiale dell'ultimo lustro, è...