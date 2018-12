COLPO TRIESTE VENEZIA TRADITA DALLE STELLE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASKETBrutto passo indietro di Venezia, che si fa sorprendere in casa da Trieste e dall'applaudito ex Hrvoje Peric, autore di 14 punti nel successo 83-75 dei giuliani, che con la quinta vittoria in sei gare avvicinano le posizioni nobili della classifica. Nel derby del Nord-Est, che nel massimo campionato mancava da 25 anni, la matricola terribile sfrutta la giornata di scarsa vena e intensità dell'Umana Reyer, che non riesce a riemergere dopo un secondo quarto da incubo, in cui concede 31 punti con 11-13 al tiro. «Trieste ha vinto con...