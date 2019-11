Colpo Rovigo, Petrarca al comando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Rovigo batte il Calvisano e consente al Petrarca di conquistare la vetta del Top12 (quarta giornata) in solitaria. Il Petrarca in attesa del posticipo di oggi del Mogliano che potrebbe agganciare la squadra di Marcato (foto) batte 13-6 il Viadana in un incontro tiratissimo. Partita intensa e molto combattuta sin dall'avvio, sbloccata dalla meta di Capraro al 16' e ribaltata da due calci piazzati di Ceballos che trova il vantaggio per il XV di Jimenez al 35'. Nel finale di tempo un piazzato di Garbisi 1/5 per lui in giornata riporta...