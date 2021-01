RUGBY

(r. sp.) Colpo grosso del Mogliano nella decima giornata di Top 10. Sul proprio campo appesantito dalla pioggia, la squadra di Costanzo si è imposta 6-3 con due piazzati di Ormson nel primo tempo. Con una meta di Cioffi e 13 punti al piede di Menniti-Ipolito (uomo del match) il Rovigo ha, invece, espugnato Viadana (15-18) resistendo in inferiorità numerica per il giallo ad Antl (espulsione temporanea anche per Ruggeri nel primo tempo) al tentativo di rimonta dei padroni di casa che al 73' si sono avvicinati con una meta di Boschetti trasformata da Ferrarini. I Bersaglieri mantengono così il comando della classifica. Ma alle loro spalle avanza implacabile il Petrarca che ha liquidato senza problemi il Piacenza 36-3 intascando il bonus offensivo: mete di Lyle, Tebaldi, Faiva (2) e Trotta. Uomo del match il centro petrarchino Andrea De Masi.

Risultati: Hbs Colorno - Valo Emilia 6-37, Viadana-Femi-Cz Rovigo 15-18, Mogliano-Kawasaki Robot Calvisano 6-3, Argos Petrarca-Sitav Lyons 36-3, Fiamme Or -Lazio 61-16.

Classifica: Femi-Cz Rovigo 30; Valo Emilia 28; Argos Petrarca Padova 26; Kawasaki Robot Calvisano 20; Mogliano 18; Fiamme Oro 15; Sitav Piacenza, Hbs Colorno e Viadana 12; Lazio 0.

ZEBRE KO

Allo Stadio Lanfranchi di Parma si arresta la striscia di risultati utili delle Zebre. Dopo il pareggio in casa col Bayonne, il successo di coppa a Brive e le due vittorie nei derby natalizi col Benetton Treviso, gli emiliani sono stati fermati dall'Edimburgo che si è imposto 26-10. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto 10-3, le Zebre hanno pareggiato i conti al 45' con una meta di Kearney trasformata da Canna. Ma i piazzati di Van der Walt hanno scavato il break e condotto alla meta finale di Farndale.

