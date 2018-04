Colpo grosso del Venezia: Palermo travolto Bari tiene il passo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(v.z.) Ci sono anche Venezia e Bari nella volata per la seconda promozione. Gli arancioneroverdi battono il Palermo 3-0, portandosi a 3 punti anche dal Parma, in campo oggi, come il Frosinone, a +2. E' la quintultima giornata di B, dovrebbe sancire la risalita dell'Empoli. Al Penzo, all'11' Falzerano apparecchia per il primo gol stagionale di Suciu, sinistro da fuori. Cinque minuti e bis, Marsura per il destro di Stulac, sempre da lontano, poi Litteri coglie il palo. Nella ripresa la parata di Audero su La Gumina, chiude Andelkovic al 19', su...