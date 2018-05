COLPO DUMOULIN, YATES CEDE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOAlla diciottesima tappa del Giro d'Italia 2018 arriva il primo momento di difficoltà per Simon Yates, che sull'arrivo in salita di Prato Nevoso dimezza il vantaggio su Tom Dumoulin, passato da 56 a 28. Un gap accumulato negli ultimi 1500 metri, dopo che la maglia rosa aveva parato un primo tentativo dell'olandese; poi, quando è partito Chris Froome, Dumoulin e Domenico Pozzovivo hanno risposto, Yates no. Anzi, il britannico è stato anche staccato da Konrad, Bilbao e Carapaz.STANCHEZZA«Nel finale ero stanco, ma non sono preoccupato...