ROMA La roulette dei motori, in questa assolata domenica di agosto, ha fatto uscire il 33 come numero vincente. Non si tratta però di fortuna: dietro il successo di Brad Binder e della KTM c'è il lavoro oscuro di anni e anni, testimoniati da quella gioia sconfinata che Pit Beirer, team manager della casa austriaca, ha faticato a contenere con le lacrime e gli abbracci, una volta tagliato il traguardo. Veloce questo ragazzo sudaricano lo è sempre stato, così come (fin troppo) spettacolare. Eppure, in questo assurdo 2020, nessuno si sarebbe aspettato che, alla terza apparizione nella classe regina, Brad avrebbe potuto conquistare un podio, tantomeno una vittoria con una moto che aveva finora conquistato solo un podio in condizioni miste nel corso della sua carriera. Ed invece, la RC16 sviluppata da Daniel Pedrosa si è mostrata come una moto matura, vincente, capace di rivelarsi protagonista a Brno. Al resto ci ha pensato Binder, con staccate e traversi da autentico fuoriclasse.

Una prima posizione conquistata ai danni di un Franco Morbidelli grande protagonista fin dalle prime battute. L'italiano del team Petronas è scattato forte dalla prima fila, ed ha dettato un ritmo insostenibile per gli avversari per quasi due terzi di gara, fino a quando il drop della gomma posteriore morbida non lo ha obbligato ad alzare il ritmo. Una posteriore che invece sulle KTM, con mescola media, funzionava a meraviglia. La prima vittoria è solo rinviata, ed in un mondiale così fuori dagli schemi - dove i protagonisti abituali sono oramai relegati al ruolo di comparse, e le comparse sono i nuovi protagonisti - un secondo posto equivale oggi ad una terza piazza in campionato. Terzo un ritrovato Johann Zarco, capace di salvare il difficile fine settimana di Ducati, davanti ad uno stoico Rins, ed un confermato Valentino Rossi.

Solo settimo invece Fabio Quartararo. Il ragazzo di Nizza, comunque leader mondiale, aveva provato l'azzardo della Media posteriore, ma è stato fin subito evidente come la mescola sulla moto di Iwata non funzionasse alla perfezione. In casa Yamaha poi non è da sottovalutare l'allarme per la questione motori: a Brno Morbidelli ha montato la quinta unità, così come Vinales. E considerando come i prossimi appuntamenti si disputeranno in Austria, dove il motore è stressato dai lunghi rettilinei, Yamaha dovrà cautelarsi dall'arrembaggio di una KTM oramai vincente, da una Ducati che in Stiria è sempre stata protagonista assoluta, ed anche dalla crescita di Aprilia, buona protagonista.

A proposito di Italia e talenti italiani, la Moto2 ha visto il secondo successo di fila di Enea Bastianini. Il giovane talento di Rimini, guarda caso con il numero 33 sulla carena, ha letteralmente dominato il gran premio, portandosi in vetta anche nella classifica mondiale. Dominio, come quello di Dennis Foggia in Moto3. Il portacolori Leopard, ha finalmente sbloccato il tabù della vittoria. Un'affermazione di pura superiorità quella del ragazzo di Palestrina dopo un inizio di stagione complicato.

Flavio Atzori

