ROMA Mentalità vincente, pianificazione, organizzazione corale, ma soprattutto coraggio: quella risolutezza tipica di una società solida come il Bayern Monaco, che ha ispirato scelte determinanti per la conquista della Champions League. La prima: puntare su Flick, assistente allenatore negli ultimi 15 anni e promosso tecnico dopo l'esonero di Kovac. La seconda: compattare il gruppo durante il lockdown con allenamenti mirati e sedute on-line. E poi la fiducia a Neuer, di nuovo il numero uno al Mondo dopo l'acquisto di Nuebel a parametro zero, fino alla valorizzazione dei giovani talenti: Coman, Goretzka e soprattutto Davies. Quest'ultimo è diventato una vera celebrità nell'ultimo periodo. Il suo acquisto, nel gennaio del 2019, era avvenuto nello scetticismo generale. Secondo i tifosi tedeschi, erano troppi i 10 milioni di euro per un terzino proveniente dal club canadese Vancouver Whitecaps.

Classe 2000, di origini libanesi e nato in Ghana, Davies era stato proposto anche al Milan. Ma nessuno in Italia ha deciso di osare e di spendere la cifra del ds Salihamidzic, che adesso si gode la vittoria di una sua personale scommessa: Davies è stato uno dei trascinatori della squadra di Flick, è amatissimo dai tifosi e, secondo una statistica, è il giocatore più veloce al Mondo con una media da 36,51 km/h. Il duttile esterno ha battuto quindi due volte Mbappé: sul campo e sui tempi della corsa.

La crescita e valorizzazione dei giovani è stata poi facilitata dalla conferma dello storico gruppo formato da Mueller, Jerome Boateng, Thiago Alcantara (in odore di addio, c'è la Premier), Neuer e ovviamente Lewandowski. Ieri il centravanti polacco ha postato una foto che lo ritrae sorridente nel letto in compagnia della Coppa. «Ti ho sognata» la frase di accompagnamento, ripresa anche dall'account social della società di Monaco. Con i 15 gol europei, il bomber nato a Varsavia avrebbe vinto con merito il Pallone d'oro. Ma l'emergenza Covid ha in qualche modo costretto France Football ad annullare la kermesse internazionale. La ripartenza del Bayern sarà ovviamente con Flick. Il tecnico nato a Heidelberg è stato celebrato da tutta la stampa di casa per la sua professionalità e dedizione, alla base dei trionfi di questa stagione: Coppa di Germania, Bundesliga, Champions con la possibilità di incrementare ancora i trofei. «Hansi Flick e la sua squadra meritano il massimo rispetto per le loro impressionanti prestazioni degli ultimi mesi e per la vittoria sul PSG. In questo anno insolito ci sono state delle discrepanze tra la fine dei vari campionati nazionali e la conclusione della Champions League, ed è stato emozionante vedere come i Club delle diverse leghe hanno affrontato questa situazione», il messaggio di congratulazioni di Christian Seifert, CEO della Bundesliga.

