Collina lascia l'Uefa: arriva Rosetti, la Var resta orfana

L'ANNUNCIO«Motivi personali». Neanche l'ex designatore Stefano Braschi, interpellato ieri sera, sa spiegare perchè Pierluigi Collina si sia dimesso da designatore degli arbitri Uefa. Era in carica dal 2010. Al suo posto arriva Roberto Rosetti, che lascerà il ruolo di capo italiano del Var e anche di consulente Uefa per quel ruolo. Resta da capire chi prenderà in mano l'evoluzione della moviola in campo per la A.Collina era stata una scelta di Michel Platini e aveva portato l'ex fischietto di Bologna al vertice anche della Fifa, per il...