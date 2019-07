Coco Gauff sbatte contro il muro Halep

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNIS/2Cori Gauff stava bruciando le tappe. Pure troppo. Era la sua settima partita a Wimbledon tra qualificazioni e tabellone principale: come se fosse una finale di Slam. E di fronte ha trovato Simona Halep, che un Major lo ha già vinto lo scorso anno a Parigi e di finali ne ha giocate altre 3. Per di più in versione extra lusso: mai tremebonda, come talvolta le è capitato nelle occasioni che contano. Difficile dunque che la 27enne rumena potesse lasciarsi irretire dalla giovanile incoscienza della 15enne di Atlanta. Era la più giovane...