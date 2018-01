Club compatti sui diritti tv: asta da oltre un miliardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LEGA DI SERIE AMILANO La Lega Serie A vuole contare di più in Federcalcio e ricavare di più dai diritti tv del campionato. Il primo proposito sarà espresso chiaramente mercoledì prossimo, quando in club formuleranno un documento programmatico per la gestione della Figc e faranno un endorsement in vista delle elezioni federali del 29 gennaio. Il secondo obiettivo è nero su bianco sul bando per il triennio 2018/21 che verrà pubblicato domani sul sito della Lega, con la speranza di scatenare un'asta fra operatori con un prezzo minimo...