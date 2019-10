Club calcistici non più ostaggio degli ultrà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FIGCROMA Il Consiglio federale della Figc cambia volto alla responsabilità oggettiva. Che non viene cancellata dal Codice di Giustizia Sportiva, ma è ora ridotta nella sua forza. Sono state infatti approvate le linee guida per l'adozione di modelli di gestione e controllo idonei a prevenire atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità, compresi quelli di natura razzista. «La responsabilità non è più oggettiva, ma è una responsabilità soggettiva», ha spiegato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, al termine...