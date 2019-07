CLIPPERS DA URLO MA SENZA GALLO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETI Los Angeles Clippers puntano decisi al titolo Nba, ma non lo faranno con Danilo Gallinari. I californiani hanno infatti deciso di prescindere dall'azzurro, che con quasi 20 punti di media è stato grande protagonista nell'ultima eccellente annata della squadra di Doc Rivers, visto che il Gallo è stato ceduto agli Oklahoma City Thunder in cambio di Paul George, stella originaria proprio di Los Angeles. Esattamente come quel Kawhi Leonard che contestualmente allo scambio Gallinari-George (ai Thunder sono andati anche il giovane Shai...