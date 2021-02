Claudio De Min

Vincono tutte meno l'Atalanta che ha pagato le tre sfide di alto livello (Milan e due volte Lazio) in otto giorni e scivola in fondo al gruppo dei battistrada. Le vittorie più pesanti sono quelle delle romane, per la difficoltà degli impegni, la spavalderia e la larghezza dei punteggi: la Lazio sembra davvero tornata, la Roma scoppia di salute e resta terza. La domanda di giornata era come il Milan avrebbe superato il doppio schiaffo fra campionato e coppa e le due partite perse di brutto in quattro giorni: la risposta è stata molto incoraggiante. Anche l'Inter doveva ripartire dopo la frenata di Udine, e lo ha fatto, in bellezza. Cercava conferme la Juve e le ha avute: in fondo se la classifica piange è per quello che la squadra non è stata all'inizio e per i punti buttati contro Crotone, Benevento e Lazio (pari subito al 96'), non per quello che è adesso.

Ma se la Juve sembra in crescita, le milanesi non dormono sui presunti allori e sulle illusioni della classifica: il Milan migliora e si rafforza ritrovando gli infortunati e inserendo i nuovi arrivati, l'Inter lo fa di partita in partita, accrescendo l'autostima e forse recuperando alla causa un giocatore che può essere utilissimo come Erikssen. Senza dimenticare che Conte e la squadra sanno perfettamente che, risolto il doppio impegno di Coppa Italia, l'Inter potrà pensare solo al campionato, fra l'altro con una rosa attrezzatissima. Difficile che siano stanchezza o infortuni a mettere i bastoni fra le ruote nerazzurre. Per tutte le altre, invece, si avvicina la ripresa delle coppe e chi sta peggio è proprio la Juve attesa da un miniciclo da paura: Inter (domani), Roma, ancora Inter, Napoli, Porto, il tutto in 14 giorni di autentico tour de force. Due settimane a forte rischio per i bianconeri e cariche di suggestioni per le milanesi.

