Claudio De MinVincono le prime sei, quasi tutte con larghezza: Inter, Juve, Atalanta, Lazio e, in fondo, anche Napoli e Roma, che alla fine passano di misura e un po' soffrono partite che però hanno a lungo comandato. Senonchè la prima, vera sentenza della stagione, è arrivata da San Siro: il tracollo casalingo del Milan quarta sconfitta in sei partite - contro la splendida Fiorentina di un maestoso Ribery, non solo sprofonda i rossoneri al quart'ultimo posto, non solo già allontana pesantemente la zona Champions ma, con ogni...