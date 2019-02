CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Claudio De MinTutto come prima. Otto giorni dopo, la classifica, al vertice, torna quella che era prima dell'inattesa frenata della Juve col Parma. Anche se, a dire il vero, l'onda lunga dei recenti disagi bianconeri dal ko in Coppa Italia all'inatteso pari della settimana scorsa, dalla fuga di Benatia agli infortuni in serie, dal caso Dybala al caso Douglas Costa è proseguita per una ventina di minuti anche a Reggio Emilia, dove per Allegri l'inizio è stato nuovamente da incubo: palla gol per il Sassuolo al 2', erroraccio di Rugani e...