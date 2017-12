CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Claudio De MinTutto come previsto, l'Inter batte (anzi, schianta) il Chievo, sorpassa il Napoli, tiene a distanza la Juve, vola in testa e, insomma, va a comandare come chiedeva Spalletti, torna prima dopo quasi due anni, fa quello che deve, anche di più. E' questa (solida, concreta, appuntita, forte in tutto e di un clamoroso +18 punti rispetto al 2016, 11 gol fatti in più, 11 gol subiti in meno) l'Inter che sabato andrà a Torino, per respingere il tentativo bianconero di controsorpasso, iscriversi definitivamente alla corsa scudetto,...