Claudio De Min

Si sfila la Lazio, l'unica sconfitta, fra ieri e sabato, delle prime dieci in classifica: a meno 10 dal Milan, meno 7 dall'Inter, meno 6 da Napoli e Juve, dietro anche a Sassuolo e Roma, la stagione di Inzaghi è in tribolata salita: la bella Lazio di un anno fa è per adesso un ricordo. Almeno in campionato. Rallenta il Milan, che mette insieme la 33. partita senza sconfitte, ma dopo tre vittorie di fila prende per i capelli un punto al 91', però in una partita più sfortunata che mediocre, con quattro legni e due gol subiti negli unici due tiri concessi e tante assenze.

Bocciata senza appello dall'Europa, l'Inter ha invece risposto alla grande in campionato, firmando l'ennesima rimonta, con l'ormai abituale gran finale: a Cagliari, nell'ultimo quarto d'ora, da 0-1 a 3-1, confermando che se in Europa l'elmetto non basta, in serie A può tenere i nerazzurri al livello delle migliori. Un segnale forte, di grande tenacia e carattere. Perdersi sarebbe stato un attimo, dopo la cocente delusione di quattro giorni fa e in una partita che sembrava stregata. Se non la qualità del gioco, ancora in altalena, sarà la rabbia dell'Inter (adesso a soli tre punti dal Milan) a tenere sotto pressione le pretendenti al titolo, tutte peraltro su di giri, come certificano i 5 gol della Roma, i tre della Juve e dell'Atalanta, la rimonta del Napoli a Genova, da ieri tutte un po' più vicine alla vetta.

A proposito di Juve: dopo la notte magica del Camp Nou, è tornata la solita squadra piuttosto impacciata del campionato, ma se non altro ha festeggiato grazie anche a due leggerezze della difesa del Genoa il ritorno al gol di Dybala, le 100 partite bianconere (e 79 gol!) con doppietta di Ronaldo e la seconda vittoria consecutiva in campionato: quest'anno non era mai successo.

