CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Claudio De Min Si direbbe che la serie A mancasse ai giocatori almeno quanto è mancata agli spaesati tifosi e alle televisioni che, fosse per loro, non fermerebbero il calcio nemmeno a luglio, figurarsi. Spesso incerta e macchinosa, stavolta e in attesa di Genoa-Milan e Juve-Chievo di oggi - la ripartenza è stata tutta fuoco e fiamme, fra gol a pioggia (3 e mezzo a partita, fra sabato e ieri) e grandi emozioni. Non ha tradito il Napoli che nonostante quattro assenze pesanti ha battuto la Lazio (2 gol, 4 pali, qualche sofferenza finale),...