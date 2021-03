Claudio De Min

Resistere, resistere, resistere è il motto di chi sta dietro l'Inter. Non arrendersi all'evidenza di una squadra quella nerazzurra - diventata col trascorrere delle settimane una macchina da guerra con pochi punti deboli e difficile da attaccare. In più, libera da distrazioni europee e che, alla casella indisponibili, timbra ogni settimana la parola nessuno. Un'armata di una ventina di giocatori senza un graffio né una linee di febbre, senza un mal di schiena o un colpo di tosse, immuni da qualunque tipo di acciacco e che sbircia, sorridendo sotto i baffi, gli inseguitori, le cui truppe si assottigliano ogni giorno che passa: muscoli scricchiolanti, ginocchia doloranti, infiammazioni assortite e qua e là, per non farsi mancare nulla qualche caso di Covid, così, tanto per gradire, mentre avanzano minacciosi i giorni delle coppe: il Porto e il Real Madrid da rimontare per la Juve (domani) e l'Atalanta (fra una settimana), il Manchester United e lo Shakhtar per Milan e Roma (di giovedì): per Conte e la sua numerosa truppa, tutte serate da godersi comodamente sprofondati in poltrona.

Eppure, con tutti i loro guai, dietro provano comunque a non mollare, e fanno finta di crederci, un po' perché nella vita non si sa mai e un po' perché, comunque, c'è sempre il piano B, ovvero mettere le mani sul malloppo della prossima Champions, mai così preziosa, ossigeno puro per bilanci devastati dal virus, oltreché da colpevoli sperperi. Così, la Juve più improbabile di sempre, con più di mezza squadra seduta in panchina e/o tribuna (compreso il dio Ronaldo) e un assetto fantasioso (Alex Sandro centrale, Danilo a centrocampo, Bernardeschi terzino), rimonta e castiga la Lazio, alla quale aveva pure regalato un gol. E il Milan, senza sei-titolari-sei (e quasi tutti i migliori) rimpicciolisce il Verona con i gol proletari di Krunic e Dalot. L'Inter sperava di ricevere stasera l'Atalanta un po' più a cuor leggero, invece dovrà stare sul pezzo: rallentare adesso non sarebbe una buona idea.

