Questo Milan ricorda la prima Juve di Conte: anche quella arrivava da anni difficili, di malinconica retrovia; anche quella, all'inizio, non se la filava nessuno, o quasi; come quella Juve anche questo Milan non perde mai, da 25 partite non conosce sconfitta in serie A; ogni tanto rallenta contro una piccola (Conte, nell'anno del primo scudetto da imbattuto, inciampò ripetutamente in squadre di seconda e terza fascia), però poi si rialza, riprende a correre e proprio come i bianconeri del 2011-2012 -, vince con le più forti: lo ha fatto anche ieri, e alla doppia frenata contro Parma e Genoa è seguita la vittoria in casa Sassuolo, quello che si dice un colpaccio, per la classifica, il morale, l'autostima.

Contro una delle più effervescenti squadre del campionato e nonostante una bella sfilza di assenti (Ibra e Bennacer, Kjaer e Gabbia, fino a Rebic) Pioli ha ritrovato il Milan di sempre: lucido, compatto, sicuro di sé, efficace in tutte le zone del campo. Magari avrà aiutato anche il gol lampo, ma c'era un'intera partita davanti, e il Milan l'ha gestita senza l'ombra di un vero tentennamento. A proposito del gol lampo di Reggio Emilia: oltre ad accendere il Milan e blindare il primo posto dall'assalto dei cugini nerazzurri, Leao ha purtroppo (e ci scusino i milanisti) tolto a Paolo Poggi il record della marcatura più veloce della storia in serie A. Il veneziano, oggi dirigente della squadra della sua città, protagonista in serie B, lo deteneva da 19 anni esatti: era il 2001, anche allora in dicembre, Poggi giocava nel Piacenza e fece gol alla Fiorentina, al Franchi, dopo 8 secondi e 9: «Era durato anche troppo» ha sorriso Paolino, ieri, quando lo ha saputo, facendo finta di non darci troppo peso. Ma un po', dai, gli sarà dispiaciuto.

