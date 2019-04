CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Claudio De MinQuattro sconfitte, due pareggi e una vittoria: le ultime cinque settimane del Milan sono state un incubo, dopo che le precedenti cinque vittorie di fila avevano rimesso in piedi la classifica e alimentato le illusioni. E dentro il periodo nero, dentro l'abisso, c'è anche il ko casalingo in Coppa Italia con la Lazio. Un mezzo disastro. Tutto è cominciato col derby e rischia di essere finito ieri, con la brutta sconfitta di Torino, condita da sei ammoniti ed un'espulsione. Se Gattuso cercava l'anima di questa squadra non solo non...