CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Claudio De MinQuando chiedi ad un ex calciatore se può accadere che, magari anche solo inconsciamente, ci siano momenti in cui una squadra o parte di essa possa giocare contro il suo allenatore, la risposta è sempre la medesima, categorica: «Non esiste, mai sentita una cosa del genere, si va in campo sempre per dare il massimo e per vincere». Sarà. Certo, è curioso che da quando Josè Mourinho è stato esonerato, il Manchester United abbia infilato 7 vittorie su otto in campionato, più due in FA Cup. Così come è sorprendente la...