Claudio De Min

Primo Milan, seconda Inter: una classifica così non si vedeva da nove anni e mezzo, era il maggio del 2011, i rossoneri chiudevano il campionato con sei punti di vantaggio sui cugini. L'anno successivo sarebbe cominciata l'era dei nove scudetti della Juventus, il calcio milanese sprofondava in una crisi infinita. Ultimi ad arrendersi i rossoneri, che l'anno successivo contesero, inutilmente, e fino a due giornate dalla fine, il primo di una serie infinita di trionfi, alla sorprendente ed imbattuta Juve di Conte. Poi di Milan e Inter si persero letteralmente le tracce, scomparvero dalla vetta del calcio italiano e dall'Europa. Oggi, dopo una vita, sono tornate.

Avevano cominciato a dare segni di vita nello scorso campionato, l'Inter chiudendo seconda ad un punto (anche se la Juve nelle ultime tre settimane non aveva praticamente più giocato), i rossoneri risalendo la classifica fino all'Europa: nel post Covid furono i migliori.

Una cavalcata cominciata il 22 giugno (4-1 a Lecce). Ultima sconfitta l'8 marzo (1-2 in casa con il Genoa), dopo solo sorrisi. Pioli ha perso una volta nelle ultime 29 (contro il Lille, in Europa League, due settimane fa), comanda con cinque punti sulla coppia Inter-Sassuolo, ieri ha liquidato la Fiorentina con autorevolezza, anche senza Ibra e Bennacer. Pioli va più veloce di Allegri e Ancelotti, quando vinsero gli ultimi due titoli rossoneri: mai, nell'era dei tre punti, il Milan era partito così forte nelle prime nove giornate. E, alle spalle, gli avversari al momento più attendibili, per organico, compattezza e guida tecnica, sembrano il Napoli (ieri travolgente sulla Roma) e, appunto, l'Inter. Milano è tornata.

