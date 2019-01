CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Claudio De MinPrima o dopo doveva accadere. E che la prima sconfitta della stagione e la prima dal lontanissimo ko casalingo di aprile con il Napoli arrivasse sul campo della Lazio e in un momento complicato per le numerosissime assenze e di una preparazione dopo la sosta probabilmente mirata alla Champions, era del tutto plausibile, quasi normale, in fondo molto umano (ma poi scopriremo che di umano questa Juve non ha molto). Che, oltretutto, il primo scivolone stagionale arrivasse attraverso un imbarazzante autogol di Emre Can sembrava il...