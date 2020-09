Claudio De Min

Nonostante la solita sfilza di indisponibili, Pirlo festeggia con un 3-0 limpido, la sua prima partita in serie A da allenatore: il tecnico con zero panchine in carriera ha battuto quello che nel suo curriculum ne vanta un migliaio. Stranezze del calcio. Certo, la Juve è la Juve e la Samp è la Samp (e quella di ieri non è stata neanche la Samp migliore), altra faccenda, ma per Pirlo questo battesimo era pieno di insidie: senza Dybala, De Ligt e Alex Sandro, con un solo attaccante disponibile (in attesa che ne arrivi almeno un altro, Dzeko o chi per lui), con una squadra che fino a ieri aveva giocato una sola amichevole, con il Novara, un centrocampo inedito e il peso della montagna di scudetti vinti dai suoi colleghi, partire male sarebbe stato fastidioso.

Pirlo si è preso addirittura il lusso di preferire il giovane Frabotta, 21 anni, alla sua seconda presenza in serie A, a De Sciglio. Ovviamente tutta da verificare (domenica prossima c'è già la Roma, poi il bel Napoli che ha liquidato quasi in scioltezza il Parma), la Juve di Pirlo dopo un mese è sembrata già migliore di quella di Sarri, più dinamica, con più idee, più entusiasmo. Non tutto è filato liscio ma la sensazione è che la squadra segua di più questo allenatore che il suo predecessore, naturalmente in attesa di verifiche di diverso spessore. A regalare ottimismo in casa Juve c'è l'improvvisa rinascita di Ramsey, lo spumeggiante esordio di McKennie (probabilmente il migliore), il sinistro da biliardo di Kulusevki che ha inaugurato col gol la sua avventura bianconera e il fatto che ieri Pirlo abbia fatto a meno anche di due teorici pilastri del centrocampo (Bentancur a Arthur). È una squadra da completare, sicuramente con un attaccante, probabilmente con un esterno basso, come minimo, ma sotto la barba Pirlo può nascondere un mezzo sorriso.

