Claudio De Min

Non dite che non vi avevamo avvertito. Non che ci volesse molto a intuirlo, ma il campionato post Covid è decisamente un'altra cosa. Basta scorrere la classifica dal 22 giugno ad oggi: Atalanta 19, Milan 17, Sassuolo 15, Juve 14, mentre la Lazio (seconda ad un punto dalla Juve prima dello stop), con 7 punti dalla ripresa sarebbe alle soglie della zona retrocessione. In meno di un mese sono successe che cose che noi umani non avremmo mai immaginato, dal franare della Lazio alla resurrezione-show del Milan, per tacere della Juve che in dieci giorni si è divorata due mezzi, succulenti match ball contro Milan e Sassuolo partendo dal 2-0 e che nelle ultime tre partite ha subito nove gol, il che non accadeva da una cinquantina d'anni e fa fremere gli orfani di Allegri, convinti che mai al mondo, con lui in panchina, la Juve avrebbe buttato per due volte in una settimana due gol di vantaggio..

Dunque perché sorprendersi se il campionato che dopo i ko casalinghi di Inter (Bologna) e Lazio (Sassuolo) sembrava morto e sepolto, è ancora vivo, anche se i due pareggi esterni di Atalanta e Inter fra ieri e sabato, hanno fatto riprendere respiro e colore a Sarri che cominciava a sentirsi assediato dagli inseguitori e a rischio aggancio.

Così la Juve può sfidare stasera la Lazio senza troppa ansia, ma al tempo stesso non vuole sprecare la nuova occasione per lo scatto che forse, stavolta, sarebbe decisivo. Quella Lazio che sarà anche in crisi ma negli ultimi due incroci alla Juve le ha suonate di brutto, che sarà ormai all'angolo di testa e di energie ma un sussulto d'orgoglio potrebbe averlo proprio nella serata che può certificare la fine di un sogno ma anche una clamorosa resurrezione. E del resto, se Inzaghi piange Sarri di sicuro non ride, visto cosa è successo da San Siro in poi. Se vogliamo non c'è nessuno di veramente felice nelle parti alte della classifica. Lo stesso Conte che aveva sognato di portarsi a meno tre dai bianconeri e mettere alla capolista il massimo della pressione, non solo ieri sera non ha battuto la Roma ma ha fortemente rischiato di perdere, rimediando il pari solo su rigore, e quasi alla fine.

