Claudio De MinNon c'è pace per noi, poveri italiani delusi, orfani della nazionale e di un mondiale al quale eravamo abituati. Da dieci giorni, ogni giorno un rimpianto, uno stillicidio di piccoli dolori, gocce di veleno e di memoria, una valanga di gol e una ferita che non si chiude mai. L'Arabia travolta dalla Russia, Panama annientata dagli inglesi, la Tunisia strapazzata dal Belgio. E noi a casa, perché? Domanda inutile, direbbe Lucio Battisti, il Mondiale spalanca gli spazi per statuto e per definizione, ovvio che dentro ci siano...