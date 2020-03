Claudio De Min

Non c'è dubbio: per la Juventus disputare il match casalingo con l'Inter a porte chiuse avrebbe rappresentato un danno enorme. Dal punto di vista economico per via dei 5 milioni di incasso volatilizzati (a meno che la società non volesse aprire un imbarazzante contenzioso con i propri tifosi rifiutando il rimborso); dal punto di vista tecnico perché è ovvio che giocare con la spinta del proprio pubblico è ben diverso che farlo a tribune deserte. Detto questo, la reazione dell'Inter appare scomposta e dannosa. Se da una parte è anche legittimo sospettare pressioni bianconere (ma i nerazzurri, a parti invertite, non avrebbero fatto lo stesso?), dall'altra è insensato parlare di campionato falsato mentre, al contrario, la decisione della Lega, condivisibile o meno, in fondo salvaguarda proprio l'equità fra le due squadre, facendo giocare il match di ritorno esattamente nelle stesse condizioni in cui si è giocato quello di andata. Che poi il campionato sia certamente stravolto e probabilmente falsato, lo sarà nel suo complesso e non certo per la decisione presa sulla singola partita.

Le parole di fuoco e decisamente sopra le righe di Marotta sembrano invece quelle di chi aveva pregustato la possibilità di giocare la sfida più difficile dell'anno in condizioni di evidente vantaggio e, all'improvviso, si è visto togliere di mano il succulento boccone. Mentre la sensazione è che a meno di un improbabile sussulto di buon senso - si vada verso il caos totale, che la serie A rischi di andare letteralmente a fuoco, una cosa è abbastanza certa: l'unica squadra che avrà un vantaggio in questo marasma è la Lazio, non solo la più in salute sotto ogni punto di vista, ma anche l'unica fra le tre pretendenti al titolo che, libera da qualsiasi altro impegno, può allegramente farsene un baffo di spostamenti e rinvii. Qualunque sia il calendario che attende Juve e Inter, immagino che Inzaghi si stia fregando le mani.

