Niente fuga: nonostante il largo e comodissimo 3-0 al Genoa, l'Inter stavolta non allunga. Conte sperava molto nell'aiutino della Roma, che invece non è arrivato: indiziato di essere ad un passo dal tracollo, il Milan ha reagito benissimo, con una prova di grande solidità, anche morale: ritrovando gioco e fiducia ha battuto la Roma, incassato tre punti fondamentali, tenuto il passo. Pioli non si arrende, e se lo scudetto resta un progetto forse esagerato, la zona Champions - con 8 punti di vantaggio proprio sui giallorossi, scivolati al quinto - dopo stasera è un'ipotesi decisamente concreta.

Del resto, se nel calcio tutto è possibile, i numeri della capolista certificano al momento una superiorità difficile da scalfire. Non solo Conte ha di gran lunga il miglior attacco con sessanta gol ma se all'inizio la difesa era vulnerabile nelle ultime sette partite ha subito appena un gol. Nelle prime otto Conte viaggiava alla media di due gol subiti a partita, nelle successive 16 è drasticamente sceso a mezzo gol ogni 90 minuti. È un'onda di piena che si ingrossa partita dopo quella dell'Inter, dai sei punti recuperati al Milan nelle precedenti due partite, ai 44 su 51 conquistati dall'8 novembre a oggi, e che non sembra destinata ad affievolirsi, per una squadra che può pensare solo al campionato, dispone di un organico completo e scoppia di salute, mentre le infermerie delle avversarie sono sempre affollatissime.

E Milan a parte - davvero non si vede chi possa arginarla, quest'onda. Non certo la Juve, messa in ginocchio anche dai troppi infortuni e che con il pareggio di Verona (dove sabato Pirlo aveva a disposizione una sola sostituzione di peso in panchina, McKennie, e otto Primavera) ha probabilmente accantonato ogni illusione di rimonta: impossibile ipotizzare chissà quale filotto di vittorie con una tale emergenza in corso e una partita ogni tre giorni fino al 4 aprile.

