Claudio De Min Nessuno, fino a due anni fa, aveva mai vinto lo scudetto sei volte consecutive, adesso la Juve è arrivata a sette, strabattendo anche se stessa: il Sei fu Leggenda, il settimo Meraviglia. Un'impresa quasi irreale da immaginare, ma ancora di più, dopo la devastazione di Calciopoli, che a realizzarla potesse essere la Juventus. Ma proprio da quell'umiliante batosta, la Juve è ripartita diventando così forte in tutti gli aspetti dell'azienda calcio come forse non lo era mai stata prima, mentre via via sparivano, piegati dal...