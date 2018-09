CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Claudio De Min Mistero Inter avevamo titolato una settimana fa, dopo il ko nerazzurro con il Parma a San Siro. Pazza e imprevedibile come nel suo Dna, l'Inter ha provveduto a ribaltare in quattro e quattr'otto il clima malinconico che già la stava soffocando, con due imprese in cinque giorni, però a modo suo, come sempre: ad un passo dal baratro sia in Champions (anche un pari col Tottenham avrebbe complicato la qualificazione) sia in campionato (un pari a Genova avrebbe dilatato ulteriormente le distanze dalle prime), Spalletti ha portato a...